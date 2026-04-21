La Saison des Histoires Octobre 2026 Rue d’Osse Sellières
La Saison des Histoires Octobre 2026 Rue d’Osse Sellières mercredi 21 octobre 2026.
Sellières
La Saison des Histoires Octobre 2026
Rue d’Osse Médiathèque Sellières Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:30:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Laissez-vous conter la nature avec l’Artisane d’histoires !
Chaque mois, plongez dans un univers de lectures inspirées par les saisons, bercées de chansons douces et illuminées par des kamishibaïs magiques. Un moment poétique et enchanteur à partager en famille. 5 ans + .
Rue d’Osse Médiathèque Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@bressehauteseille.fr
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English : La Saison des Histoires Octobre 2026
L’événement La Saison des Histoires Octobre 2026 Sellières a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme JurAbsolu
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