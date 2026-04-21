La Saison des Histoires Octobre 2026 Rue d’Osse Sellières

Sellières

La Saison des Histoires Octobre 2026

Rue d’Osse Médiathèque Sellières Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:30:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Laissez-vous conter la nature avec l’Artisane d’histoires !

Chaque mois, plongez dans un univers de lectures inspirées par les saisons, bercées de chansons douces et illuminées par des kamishibaïs magiques. Un moment poétique et enchanteur à partager en famille. 5 ans + .

Rue d’Osse Médiathèque Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@bressehauteseille.fr

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English : La Saison des Histoires Octobre 2026

L’événement La Saison des Histoires Octobre 2026 Sellières a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme JurAbsolu