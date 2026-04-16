Sous les étoiles Rue d’Osse Sellières
Sous les étoiles Rue d’Osse Sellières mercredi 19 août 2026.
Sellières
Sous les étoiles
Rue d’Osse Médiathèque intercommunale Sellières Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 23:59:00
Date(s) :
2026-08-19
Pour la 3ème année, la médiathèque vous invite à passer un moment Sous les étoiles . Dès le début d’après-midi, partez à la découverte du ciel nocturne et de l’espace grâce au planétarium animé par Jérémy Balledant d’Astroscope; explorez et construisez votre constellation avec l’atelier Le Buisson, visitez le système solaire au travers de casque de réalité virtuelle… pour finir à la nuit tombée par l’observation du ciel nocturne accompagné d’Astroscope. Un programme d’animation complet pour vous en mettre plein les yeux .
Rue d’Osse Médiathèque intercommunale Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 06 10 mediatheque@bressehauteseille.fr
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English : Sous les étoiles
L’événement Sous les étoiles Sellières a été mis à jour le 2026-04-16 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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