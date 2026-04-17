Les Saisons des Histoires Rue d’Osse Sellières
Les Saisons des Histoires Rue d’Osse Sellières mercredi 21 octobre 2026.
Sellières
Les Saisons des Histoires
Rue d’Osse Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Sellières Sellières Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:30:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Plongez dans un univers inspiré par des saisons bercées de chansons et illuminées par les kamishibaïs magiques.
Animé par Artisane d’histoires.
Sans réservation ouvert à tous à partir de 5 ans. .
Rue d’Osse Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Sellières Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04 mediatheque@bressehauteseille.fr
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English :
L’événement Les Saisons des Histoires Sellières a été mis à jour le 2026-04-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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