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le Café Kiosque de Benenova Benenova Nantes

vendredi 18 septembre 2026 · Benenova · Nantes

le Café Kiosque de Benenova Benenova Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Benenova
Adresse
1 rue André Gide 44300 Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 15:00 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public 

L’équipe de Benenova vous invite à un goûter sur la Boissière !Face à notre local, le kiosque fabriqué il y a quelques années avec des bénévoles de l’association sera installé. Pour vous rafraichir, des boissons ainsi que des petits gâteaux vous seront offerts.Le café kiosque, c’est un espace de rencontre, d’échange mais aussi de jeux ! Vous pouvez même venir avec les vôtres pour nous en proposer.Inscription possible sur Benenova.frPermanence tous les mardis après midi de 14h à 16h

Benenova Nantes 44300
0684820751 https://www.benenova.fr/missions/?antenne=Nantes


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