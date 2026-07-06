le Café Kiosque de Benenova Benenova Nantes
vendredi 18 septembre 2026 · Benenova · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 15:00 – 17:00
Gratuit : oui Tout public
L’équipe de Benenova vous invite à un goûter sur la Boissière !Face à notre local, le kiosque fabriqué il y a quelques années avec des bénévoles de l’association sera installé. Pour vous rafraichir, des boissons ainsi que des petits gâteaux vous seront offerts.Le café kiosque, c’est un espace de rencontre, d’échange mais aussi de jeux ! Vous pouvez même venir avec les vôtres pour nous en proposer.Inscription possible sur Benenova.frPermanence tous les mardis après midi de 14h à 16h
Benenova Nantes 44300
0684820751 https://www.benenova.fr/missions/?antenne=Nantes
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