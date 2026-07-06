le Café Kiosque de Benenova Benenova Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

L’équipe de Benenova vous invite à un goûter sur la Boissière !Face à notre local, le kiosque fabriqué il y a quelques années avec des bénévoles de l’association sera installé. Pour vous rafraichir, des boissons ainsi que des petits gâteaux vous seront offerts.Le café kiosque, c’est un espace de rencontre, d’échange mais aussi de jeux ! Vous pouvez même venir avec les vôtres pour nous en proposer.Inscription possible sur Benenova.frPermanence tous les mardis après midi de 14h à 16h

Benenova Nantes 44300

0684820751 https://www.benenova.fr/missions/?antenne=Nantes



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