le « Café mortel » (festival Héroïnes de 7 lieux) Vendredi 19 juin, 18h00 Maison des Femmes Simone de Beauvoir Loire-Atlantique

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T18:00:00+02:00 – 2026-06-19T21:00:00+02:00

Qu’est-ce qu’un café mortel ?

C’est un temps où l’on se retrouve pour parler librement de la mort entre vivants.

Celui-ci s’ouvrira par « Du premier souffle au dernier souffle » : un temps d’exploration à propos de ce qui relie naître et mourir.

Il se poursuivra par un temps de libres témoignages “à coeur et à tripes” et se clôture par une collation partagée. Ouvert à tous et toutes, le café mortel est un moment chaleureux et vivifiant !

« Du premier souffle au dernier souffle »

Qu’est-ce qui relie la naissance et la mort ? Comment accompagnons-nous ces processus, naître et mourir ? Endroits de vulnérabilité et de puissance, passages de seuils distants ou trop proches…

Avec: Noemie ROBERT, celebrante funeraire et animatrice de cafés mortels

Dans le cadre du: Festival Heroines de 7 lieux

Maison des Femmes Simone de Beauvoir 15 Quai Ernest Renaud, 44100 NANTES Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire https://www.maisondesfemmes-simonedebeauvoir.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/cafe-mortel »}] [{« link »: « https://noemierobert.carrd.co/ »}, {« link »: « https://www.festivalheroines.com/ »}] Gare Maritime, tram 1, bus C20

Une expérience proposée pour parler librement de la mort entre vivants. conte récit

Noémie Robert