Le Calvaire des Récollets Journées Européennes du Patrimoine Rdv à l’entrée du Calvaire Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Le Calvaire des Récollets Journées Européennes du Patrimoine

Rdv à l’entrée du Calvaire 54 avenue Berthelot Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Construit en 1516, le Calvaire est devenu cimetière communal après la Révolution Française.

Témoins du renouveau religieux qui caractérise le 19ème siècle, des chapelles funéraires ont été bâties par de grandes familles romanaises.

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Rdv à l’entrée du Calvaire 54 avenue Berthelot Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 97 53 74 contact@romans-patrimoine.com

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English : Le Calvaire des Récollets Journées Européennes du Patrimoine

Built in 1516, the Calvary became a municipal cemetery after the French Revolution.

As a testament to the religious revival that characterized the 19th century, funeral chapels were built by prominent families from Romagne.

L’événement Le Calvaire des Récollets Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme