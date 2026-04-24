LE CANAL AU CRÉPUSCULE FONDATION DU PATRIMOINE Toulouse

Toulouse

LE CANAL AU CRÉPUSCULE

FONDATION DU PATRIMOINE 135 Allée de Brienne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:30:00

fin : 2026-08-28 21:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Participez à cette excursion naturaliste au crépuscule sur la biodiversité des bords de Canal et ses espèces protégées et remarquable !

Quand la ville s’assoupit et regagne peu à peu son calme, la nature reprend la parole et un peuple nouveau s’éveille. Partez explorer les abords des bassins des filtres, à la croisée des canaux, pour une plongée progressive et sensorielle dans le monde des chauve-souris, chouettes et autres animaux du crépuscule.

Bon à savoir

– Places limitées, réservation obligatoire

– Prévoir une petite lampe. .

FONDATION DU PATRIMOINE 135 Allée de Brienne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Take part in this naturalist twilight excursion on the biodiversity of the banks of the Canal and its protected and remarkable species!

L’événement LE CANAL AU CRÉPUSCULE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE