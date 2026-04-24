LE CANAL AU CRÉPUSCULE FONDATION DU PATRIMOINE Toulouse
LE CANAL AU CRÉPUSCULE FONDATION DU PATRIMOINE Toulouse vendredi 28 août 2026.
Toulouse
LE CANAL AU CRÉPUSCULE
FONDATION DU PATRIMOINE 135 Allée de Brienne Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28 21:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Participez à cette excursion naturaliste au crépuscule sur la biodiversité des bords de Canal et ses espèces protégées et remarquable !
Quand la ville s’assoupit et regagne peu à peu son calme, la nature reprend la parole et un peuple nouveau s’éveille. Partez explorer les abords des bassins des filtres, à la croisée des canaux, pour une plongée progressive et sensorielle dans le monde des chauve-souris, chouettes et autres animaux du crépuscule.
Bon à savoir
– Places limitées, réservation obligatoire
– Prévoir une petite lampe. .
FONDATION DU PATRIMOINE 135 Allée de Brienne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Take part in this naturalist twilight excursion on the biodiversity of the banks of the Canal and its protected and remarkable species!
L’événement LE CANAL AU CRÉPUSCULE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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