LE CANAL DU MIDI, UN PATRIMOINE A REINVENTER, GALERIE 24, Toulouse

Informations pratiques

LE CANAL DU MIDI, UN PATRIMOINE A REINVENTER 17 septembre – 11 décembre GALERIE 24 Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T13:00:00+02:00 – 2026-09-17T18:30:00+02:00

Fin : 2026-12-11T13:00:00+01:00 – 2026-12-11T18:30:00+01:00

Regards, usages et possibles : projets d’étudiants en architecture sur le patrimoine bâti du canal

► Du 17 septembre au 11 décembre 2026

À l’occasion du 30e anniversaire de l’inscription du Canal du Midi au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’École nationale supérieure d’architecture de Toulouse, en partenariat avec le CAUE 31, propose une exposition dédiée à ce patrimoine exceptionnel avec un regard renouvelé, entre mémoire et prospective.

Chef-d’œuvre du XVIIe siècle conçu par Pierre-Paul Riquet, le canal du Midi constitue un paysage culturel unique, marqué par la richesse de ses ouvrages et de ses paysages. Aujourd’hui, ce patrimoine se trouve à un moment charnière : certains sites, fragilisés ou en déshérence, interrogent leur devenir.

À travers les travaux d’étudiants du master « Patrimoine(s) en projet », de l’ENSA Toulouse l’exposition explore de nouvelles pistes pour réactiver et réinventer ces lieux. Projets de reconversion, scénarios d’usage, stratégies de valorisation : autant de propositions qui croisent les échelles architecturales, urbaines et paysagères, dans une attention constante aux ressources locales et aux enjeux environnementaux.

Plans, maquettes, photographies et documents d’archives donnent à voir une sélection de 14 sites emblématiques, de Toulouse à Marseillan, offrant au public un nouveau regard sur ce territoire.

Entre passé, présent et avenir, cette exposition invite à imaginer les futurs possibles du canal du Midi. Elle s’accompagne d’un programme de rencontres et pourra faire l’objet d’une itinérance en région Occitanie.

VISITES GUIDEES / RENCONTRES à 15h30 aux dates suivantes (sans réservation) :

– Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 (à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026)

– Samedi 17 octobre 2026 (à l’occasion des Journées nationales de l’architecture 2026)

– Samedi 14 novembre 2026

– Samedi 5 décembre 2026

…..

Les ateliers « Patrimoine(s) en projet » de l’Ensa Toulouse et cette exposition bénéficient du concours précieux de Voies navigables de France (VNF) et de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Occitanie (DREAL Occitanie).

Cette exposition reçoit le soutien de L’ENTENTE POUR LE CANAL DU MIDI – Préfecture de la région Occitanie – VNF – Conseil régional d’Occitanie – Conseils départementaux de l’Aude, de la Haute-Garonne, de l’Hérault et du Tarn ; de LA DREAL OCCITANIE, ainsi que des CAUE de la Haute-Garonne, de l’Aude et de l’Hérault

GALERIE 24 24 rue Croix Baragnon Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.toulouse.archi.fr/fr/actualites/le-canal-du-midi-un-patrimoine-a-reinventer »}]

Une exposition consacrée aux devenirs possibles du patrimoine bâti du Canal du Midi, à travers les projets d’étudiants en architecture et avec un regard entre mémoire et transitions contemporaines.

ENSA Toulouse