LE CANAL DU MIDI UN PATRIMOINE À RÉINVENTER GALERIE 24 Toulouse

Toulouse

LE CANAL DU MIDI UN PATRIMOINE À RÉINVENTER

GALERIE 24 24 Rue Croix Baragnon Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-09-17

Dans une galerie d’art, laissez-vous embarquer pour célébrer les trente ans du Canal du Midi à l’UNESCO !

Chef-d’œuvre du XVIIe siècle conçu par Pierre-Paul Riquet, le canal du Midi constitue un paysage culturel unique, marqué par la richesse de ses ouvrages et de ses paysages. Aujourd’hui, ce patrimoine se trouve à un moment charnière certains sites, fragilisés ou en déshérence, interrogent leur devenir.

À travers les travaux d’étudiants du master Patrimoine(s) en projet , découvrez une exposition qui explore de nouvelles pistes pour réactiver et réinventer ces lieux.

Projets de reconversion, scénarios d’usage, stratégies de valorisation autant de propositions qui croisent les échelles architecturales, urbaines et paysagères, dans une attention constante aux ressources locales et aux enjeux environnementaux.

Plans, maquettes, photographies et documents d’archives donnent à voir une sélection de 14 sites emblématiques, de Toulouse à Marseillan, vous offre un nouveau regard sur ce territoire.

Entre passé, présent et avenir, cette exposition vous invite à imaginer les futurs possibles du canal du Midi. Elle s’accompagne d’un programme de rencontres et pourra faire l’objet d’une itinérance en région Occitanie. .

GALERIE 24 24 Rue Croix Baragnon Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 73 73 62

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English :

Join us in an art gallery to celebrate the Canal du Midi’s 30th anniversary as a UNESCO World Heritage site!

L’événement LE CANAL DU MIDI UN PATRIMOINE À RÉINVENTER Toulouse a été mis à jour le 2026-05-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE