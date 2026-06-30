Le Cap à vélo ateliers, jeux, stands, balades,… Audierne

Informations pratiques

Audierne

Le Cap à vélo ateliers, jeux, stands, balades,…

Place de la Liberté Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 15:30:00

fin : 2026-07-02 19:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Petits et grands vous êtes conviés à un après-midi de (re) découverte du vélo organisé la communauté de communes et l’association Kapavélo.

Rendez-vous place de la Liberté à Audierne, de 15h30 à 19h.

Objectifs promouvoir la pratique du vélo pour celles et ceux qui ont

– des craintes ou une incertitude sur leur maîtrise du vélo ;

– des moyens financiers limités ;

– des besoins particuliers pour se déplacer ;

– une déficience physique.

Au programme

– Jeux d’adresse sur un parcours type, des vélos seront mis à votre disposition pour tester de façon ludique votre maîtrise du vélo et votre connaissance du code de la route. Animation encadrée par les membres de l’association Kapavélo et par une intervenante départementale de sécurité routière.

– Atelier d’auto-réparation venez réparer* sur place votre vélo avec l’appui des bénévoles de l’association SOS Biclous Cap Solidarité (*pannes courantes crevaison, réglage du dérailleur, freins).

– Exposition des différents modèles de vélos tricycle, vélo long, vélo pliant, vélo cargo, vélo couché, remorque avec l’appui de l’association Kernavélo.

– Stands de l’association Kapavélo et de la communauté de communes Cap Sizun Pointe du Raz.

– Petite restauration sur place.

– Déambulations en triporteurs avec Olivier (association La Ribin).

L’après-midi permettra aussi de lancer les inscriptions à un stage de remise en selle pour adultes à partir du 9 septembre gratuit, places limitées.

Au programme reprise du vélo (musculaire ou électrique), code de la route, entretien et mobilité à vélo. .

Place de la Liberté Audierne 29770 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Le Cap à vélo ateliers, jeux, stands, balades,… Audierne a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz