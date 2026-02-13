Le carembault repair café se déplace à la Neuville, Salle de la clairière La Neuville, Laval

Le carembault repair café se déplace à la Neuville Samedi 7 mars, 09h00 Salle de la clairière La Neuville Mayenne

Entrée libre

Réparation gratuite, accompagné d’un café, par des bénévoles de petit électroménager, matériel informatique, Hi-fi, vélo, matériel de jardin, couture, etc…

Ouvert à toutes et à tous

Salle de la clairière La Neuville Rue du Général de Gaulle Laval 53000 Centre Ville Rive Droite Mayenne Pays de la Loire carembaultrepaircafe@gmail.com

Laurent Loquet