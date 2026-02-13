Le carnaval des couleurs Place de l’Hôtel de Ville Livron-sur-Drôme
samedi 28 mars 2026.
Le carnaval des couleurs
Place de l’Hôtel de Ville 90 Av. Joseph Combier Livron-sur-Drôme Drôme
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Cette année, le carnaval nous entraîne dans un voyage où les couleurs traversent le temps. Du passé au futur, des traditions aux imaginaires d’aujourd’hui.
Place de l’Hôtel de Ville 90 Av. Joseph Combier Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 41 37
English :
This year, the carnival takes us on a journey where colours transcend time. From the past to the future, from traditions to today’s imaginations
