Le Cas Pucine Le Petit Kursaal Besançon
vendredi 9 avril 2027 · Le Petit Kursaal · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Le Cas Pucine
Le Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Tarif : 37 – 37 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-09 20:00:00
fin : 2027-04-09
Date(s) :
2027-04-09
Dans le ventre de Capucine, certains jours, il y a un lion en chasse. D’autres jours, particulièrement au printemps une sauterelle primesautière s’y installe. Et parfois, sans prévenir elle a une araignée dans la tête.
Cependant, Capucine a quelques inquiétudes sur la marche du monde, les amours, la vie avec un dragon, les fraises Tagada qui n’ont plus le même goût qu’avant.
Eliott, lui, a pris de l’assurance depuis leur premier spectacle. Il a tout vu, tout vécu, a des réponses a tout et surtout, se prend pour le roi du monde !
C’est agaçant et ça sent la passe d’armes,
C’est Anima. C’est malin, tendre et franchement drôle … .
Le Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Le Cas Pucine
L’événement Le Cas Pucine Besançon a été mis à jour le 2026-04-08 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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