LE CAS PUCINE, Le Rocher de Palmer, Cenon

LE CAS PUCINE Samedi 24 avril 2027, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Unique : 35€ | Tarif PMR/PSH : 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-24T20:30:00+02:00 – 2027-04-24T23:30:00+02:00

Fin : 2027-04-24T20:30:00+02:00 – 2027-04-24T23:30:00+02:00

« Cependant, Capucine a quelques inquiétudes sur la marche du monde, les amours, la vie avec un dragon, les fraises Tagada qui n’ont plus le même goût qu’avant. Eliott, lui, a pris de l’assurance depuis leur premier spectacle. Il a tout vu, tout vécu, a des réponses a tout et surtout … se prend pour le roi du monde. C’est agaçant et ça sent la passe d’armes C’est Anima. C’est malin, tendre et franchement drôle… »

Organisé par Base Productions

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/le-cas-pucine-24042027-1830 »}]

« Dans le ventre de Capucine, certains jours, il y a un lion en chasse. D’autres jours, particulièrement au printemps une sauterelle primesautière s’y installe. Et parfois, sans prévenir elle a une … France Humour