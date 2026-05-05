LE CAS PUCINE, Le Rocher de Palmer, Cenon
LE CAS PUCINE, Le Rocher de Palmer, Cenon samedi 24 avril 2027.
LE CAS PUCINE Samedi 24 avril 2027, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde
Tarif Unique : 35€ | Tarif PMR/PSH : 35€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-24T20:30:00+02:00 – 2027-04-24T23:30:00+02:00
Fin : 2027-04-24T20:30:00+02:00 – 2027-04-24T23:30:00+02:00
« Cependant, Capucine a quelques inquiétudes sur la marche du monde, les amours, la vie avec un dragon, les fraises Tagada qui n’ont plus le même goût qu’avant. Eliott, lui, a pris de l’assurance depuis leur premier spectacle. Il a tout vu, tout vécu, a des réponses a tout et surtout … se prend pour le roi du monde. C’est agaçant et ça sent la passe d’armes C’est Anima. C’est malin, tendre et franchement drôle… »
Organisé par Base Productions
Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/le-cas-pucine-24042027-1830 »}]
« Dans le ventre de Capucine, certains jours, il y a un lion en chasse. D’autres jours, particulièrement au printemps une sauterelle primesautière s’y installe. Et parfois, sans prévenir elle a une … France Humour
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