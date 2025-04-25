Le casse de l’année Troyes

Le casse de l’année

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 39.5 – 39.5 – 49.5 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Caterina Khéroul est une cambrioleuse de renom, assidument recherchée par les polices du monde entier. Son nouveau gros coup a, comme à son habitude, été minutieusement préparé, réglé dans les moindres détails…



Cette fois elle vient récupérer un bijou historique et inestimable dans la maison d’un joueur star du PSG, pendant qu’il est en plein match. Seul imprévu et de taille le même soir et au même moment, Sam, un cambrioleur débutant de petite envergure, vraiment pas doué, a également décidé́ de s’attaquer à la maison !



Il y a donc une voleuse ou un voleur de trop dans la villa de Marne-la-Coquette, sans compter les nouveaux arrivants ! À moins, que par la force des choses, et pour notre plus grand plaisir, ils ne soient tous obligés de s’associer… .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est

