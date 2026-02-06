LE CASTING DE MA VIE Montpellier
LE CASTING DE MA VIE Montpellier mardi 19 mai 2026.
LE CASTING DE MA VIE
9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault
Tarif : 18 – 18 – EUR
Début : 2026-05-19
fin : 2026-06-12
2026-05-19 2026-05-26 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13
Elle veut devenir Beyoncé, mais c’est la Tuche du quartier ! Stella, une rêveuse en quête de succès, Franck un producteur cynique véreux. Une nuit bloqués dans un bureau un cocktail explosif pour une soirée d’enfer. Un moment d’humour à réserver !
Elle vient passer le casting de sa vie, pour lui ce sera la pire nuit de sa carrière !
Tout les oppose, et Frank compte bien se débarrasser rapidement de cette candidate envahissante, mais rien ne se passera comme prévu Un huis clos à l’humour mordant, d’aventures en quiproquos et aux rebondissements surprenants.
Elle va lui gâcher sa soirée… Pas la vôtre !
Sur réservation .
9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr
English :
She wants to be Beyoncé, but she’s the neighborhood Tuche! Stella, a dreamer in search of success, Franck, a cynical, crooked producer. One night stuck in an office: an explosive cocktail for one hell of an evening. A moment of humor you’ll want to reserve!
