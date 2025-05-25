LE CERCLE DE L’HARMONIE JÉRÉMIE RHORER ORFEÓN DONOSTIARRA HALLE AUX GRAINS Toulouse

LE CERCLE DE L’HARMONIE JÉRÉMIE RHORER ORFEÓN DONOSTIARRA

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

2026-06-19

Toutes les passions humaines s’expriment dans le Requiem de Verdi, fresque monumentale qui s’achève dans les ténèbres.

La violence, les contrastes les plus extrêmes et l’emploi génial des voix offrent à la partition, une place de choix au concert. Le Cercle de l’Harmonie et le choeur Orfeón Donostiarra nous prédisent de grandes émotions ! 20 .

English :

All human passions are expressed in Verdi?s Requiem, a monumental fresco that ends in darkness.

German :

Alle menschlichen Leidenschaften kommen in Verdis Requiem zum Ausdruck, einem monumentalen Fresko, das in der Finsternis endet.

Italiano :

Tutte le passioni umane sono espresse nel Requiem di Verdi, un affresco monumentale che termina nell’oscurità.

Espanol :

Todas las pasiones humanas se expresan en el Réquiem de Verdi, un fresco monumental que termina en la oscuridad.

