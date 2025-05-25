LE CERCLE DE L’HARMONIE JÉRÉMIE RHORER ORFEÓN DONOSTIARRA HALLE AUX GRAINS Toulouse
LE CERCLE DE L’HARMONIE JÉRÉMIE RHORER ORFEÓN DONOSTIARRA
HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Toutes les passions humaines s’expriment dans le Requiem de Verdi, fresque monumentale qui s’achève dans les ténèbres.
La violence, les contrastes les plus extrêmes et l’emploi génial des voix offrent à la partition, une place de choix au concert. Le Cercle de l’Harmonie et le choeur Orfeón Donostiarra nous prédisent de grandes émotions ! 20 .
All human passions are expressed in Verdi?s Requiem, a monumental fresco that ends in darkness.
Alle menschlichen Leidenschaften kommen in Verdis Requiem zum Ausdruck, einem monumentalen Fresko, das in der Finsternis endet.
Tutte le passioni umane sono espresse nel Requiem di Verdi, un affresco monumentale che termina nell’oscurità.
Todas las pasiones humanas se expresan en el Réquiem de Verdi, un fresco monumental que termina en la oscuridad.
