LE CERCLE DE L’HARMONIE JÉRÉMIE RHORER ORFEÓN DONOSTIARRA HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LE CERCLE DE L’HARMONIE JÉRÉMIE RHORER ORFEÓN DONOSTIARRA

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 100 EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 20:00:00

fin : 2026-10-12 22:00:00

Date(s) :

2026-10-12

Toutes les passions humaines s’expriment dans le Requiem de Verdi, fresque monumentale qui s’achève dans les ténèbres.

La violence, les contrastes les plus extrêmes et l’emploi génial des voix offrent à la partition, une place de choix au concert. Le Cercle de l’Harmonie et le choeur Orfeón Donostiarra nous prédisent de grandes émotions ! 20 .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 09 00

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English :

All human passions are expressed in Verdi?s Requiem, a monumental fresco that ends in darkness.

L’événement LE CERCLE DE L’HARMONIE JÉRÉMIE RHORER ORFEÓN DONOSTIARRA Toulouse a été mis à jour le 2026-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE