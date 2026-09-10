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LE CERCLE DE L’HARMONIE JÉRÉMIE RHORER ORFEÓN DONOSTIARRA HALLE AUX GRAINS Toulouse

lundi 12 octobre 2026 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse

Informations pratiques

Début
lundi 12 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
HALLE AUX GRAINS
Adresse
1 place Dupuy
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
20 20 100 20 Tarif de base plein tarif

Toulouse

LE CERCLE DE L’HARMONIE JÉRÉMIE RHORER ORFEÓN DONOSTIARRA

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 100 EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 20:00:00
fin : 2026-10-12 22:00:00

Date(s) :
2026-10-12

Toutes les passions humaines s’expriment dans le Requiem de Verdi, fresque monumentale qui s’achève dans les ténèbres.
La violence, les contrastes les plus extrêmes et l’emploi génial des voix offrent à la partition, une place de choix au concert. Le Cercle de l’Harmonie et le choeur Orfeón Donostiarra nous prédisent de grandes émotions ! 20  .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 09 00 

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English :

All human passions are expressed in Verdi?s Requiem, a monumental fresco that ends in darkness.

L’événement LE CERCLE DE L’HARMONIE JÉRÉMIE RHORER ORFEÓN DONOSTIARRA Toulouse a été mis à jour le 2026-04-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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