Le Cercle des pages partagées Luneray

Le Cercle des pages partagées

47 Rue du Général de Gaulle Luneray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14 2026-07-18

Venez présenter une lecture, discuter ou tout simplement écouter ! .

47 Rue du Général de Gaulle Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 94 71 biblioluneray@orange.fr

