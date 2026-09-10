Le cercle St-Joseph de Boule de fort, Chênehutte, Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Chênehutte · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Le cercle St-Joseph de Boule de fort 19 et 20 septembre Chênehutte Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La boule de fort, activité emblématique de l’Anjou, se pratique sur une piste concave autrefois en sable pourvue depuis quelques dizaines d’années par un revêtement synthétique.
Démonstration et initiation autour de la boule de Fort
Chênehutte Chênehutte, 49350 Gennes-Val-de-Loire 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire
La boule de fort, activité emblématique de l’Anjou, se pratique sur une piste concave autrefois en sable pourvue depuis quelques dizaines d’années par un revêtement synthétique.
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