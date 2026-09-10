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AGENDA · Gennes-Val-de-Loire

Le cercle St-Joseph de Boule de fort, Chênehutte, Gennes-Val-de-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Chênehutte · Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chênehutte
Adresse
Chênehutte, 49350
Ville
49350 Gennes-Val-de-Loire
Département
Maine-et-Loire

Le cercle St-Joseph de Boule de fort 19 et 20 septembre Chênehutte Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La boule de fort, activité emblématique de l’Anjou, se pratique sur une piste concave autrefois en sable pourvue depuis quelques dizaines d’années par un revêtement synthétique.
Démonstration et initiation autour de la boule de Fort

Chênehutte Chênehutte, 49350 Gennes-Val-de-Loire 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire Pays de la Loire
La boule de fort, activité emblématique de l’Anjou, se pratique sur une piste concave autrefois en sable pourvue depuis quelques dizaines d’années par un revêtement synthétique.

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