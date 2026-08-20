Le cerveau à table ou la fabrique du goût avec Hirac Gurden Auditorium des Champs Libres Rennes
mardi 6 octobre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
Le cerveau à table ou la fabrique du goût avec Hirac Gurden Auditorium des Champs Libres Rennes Mardi 6 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
On associe souvent le goût aux saveurs en bouche. En réalité, tous nos sens sont impliqués.
Notre perception du goût est individuelle, liée à nos sens et donc à notre génome. Elle est aussi collective, façonnée par la culture et nos expériences : les saveurs épicées et le goût du piment en sont un bon exemple.
Hirac Gurden est neuroscientifique et directeur de recherche en neurosciences au Centre National de la Recherche Scientifique, au laboratoire de Biologie Fonctionnelle et Adaptative (Université Paris Cité). Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de Sentir (Les Arènes, 2024)
Dans le cadre de la Fête de la Science.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-06T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-06T22:30:00.000+02:00
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Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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