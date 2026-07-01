Le chant des moniales Fontevristes Église Saint-Léger Fongrave
mercredi 29 juillet 2026 · Église Saint-Léger · Fongrave
Informations pratiques
Fongrave
Le chant des moniales Fontevristes
Église Saint-Léger 313 Rue de l’Église Fongrave Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29 21:30:00
Date(s) :
2026-07-29
L’église de Fongrave accueille le choeur de Notre-Dame des Eaux pour un concert-conférence inédit à la découverte de l’ordre religieux de Fontevraud, né dans le Maine-et-Loire il y a près de mille ans et qui a essaimé jusque sur les rives du Lot.
Ponctuée des éclairages de Joëlle Gautier-Ernoul et d’une intervention du Pays d’art et d’histoire, cette soirée invite à une découverte en 3D la musique, l’histoire et la sculpture. Un concert augmenté !
Participation libre .
Église Saint-Léger 313 Rue de l’Église Fongrave 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : Le chant des moniales Fontevristes
L’événement Le chant des moniales Fontevristes Fongrave a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Vallée du Lot et Garonne
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