Le chantier de l’église Saint-Georges, Bibliothèque Humaniste, Sélestat

Informations pratiques

Le chantier de l’église Saint-Georges Samedi 17 octobre, 14h30 Bibliothèque Humaniste Bas-Rhin

35 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T15:15:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T15:15:00+02:00

Le chantier de l’église Saint-Georges

Découvrez les travaux de restauration de l’église Saint-Georges. Classique, rayonnante, flamboyante, cette église gothique est un édifice aux multiples visages. Comme la ville de Sélestat, ce bâtiment a traversé les siècles et a été le témoin privilégié d’événements marquants.

Bibliothèque Humaniste 1 Place Dr Maurice Kubler Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 »}, {« type »: « phone », « value »: « 88 »}, {« type »: « phone », « value »: « 58 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 »}, {« type »: « phone », « value »: « 20 »}]

Le chantier de l’église Saint-Georges

© Marc Linnhoff