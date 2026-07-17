Le chantier de l’église Saint-Georges, Bibliothèque Humaniste, Sélestat
samedi 17 octobre 2026 · Bibliothèque Humaniste · Sélestat
Informations pratiques
Le chantier de l’église Saint-Georges Samedi 17 octobre, 14h30 Bibliothèque Humaniste Bas-Rhin
35 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T15:15:00+02:00
Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T15:15:00+02:00
Le chantier de l’église Saint-Georges
Découvrez les travaux de restauration de l’église Saint-Georges. Classique, rayonnante, flamboyante, cette église gothique est un édifice aux multiples visages. Comme la ville de Sélestat, ce bâtiment a traversé les siècles et a été le témoin privilégié d’événements marquants.
Bibliothèque Humaniste 1 Place Dr Maurice Kubler Sélestat Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 »}, {« type »: « phone », « value »: « 88 »}, {« type »: « phone », « value »: « 58 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 »}, {« type »: « phone », « value »: « 20 »}]
Le chantier de l’église Saint-Georges
© Marc Linnhoff
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