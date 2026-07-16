Le chantier de l’église Saint-Georges, Eglise Saint-Georges, Sélestat

Informations pratiques

Le chantier de l’église Saint-Georges 19 et 20 septembre Eglise Saint-Georges Bas-Rhin

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Classique, rayonnante, flamboyante, l’église Saint-Georges est un édifice aux multiples visages.

Comme la ville de Sélestat, ce bâtiment a traversé les siècles et a été le témoin privilégié d’événements historiques marquants.

Remontez le temps pour entrevoir l’histoire, les transformations et les restaurations vécues par cet édifice emblématique, classé au titre des Monuments historiques.

Découvrez ce qui se cache derrière les échafaudages du chantier de restauration en cours en empruntant l’escalier à vis de la tour pour en découvrir l’intérieur et la magnifique vue sur la ville.

Eglise Saint-Georges Place Saint Georges, 67600 Sélestat, France Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est 0388580038 https://www.selestat-haut-koenigsbourg.com/lei/detail/116/222001252/1905/eglise-saint-georges-selestat.htm [{« type »: « phone », « value »: « 0388580720 »}] A l’emplacement de l’église se trouvait au VIIIe siècle une chapelle baptismale carolingienne faisant partie d’un ensemble impérial construit par Charlemagne. Du fait de ses dimensions, l’église paroissiale Saint-Georges peut être confondue avec une cathédrale. Ce n’est pourtant pas le cas, une cathédrale étant le siège d’un évêché, ce qui n’a jamais été le cas à Sélestat.

C’est au début du XIVe siècle que l’on a débuté la construction du massif occidental orné du clocher terminé en 1490.

Classique, rayonnante, flamboyante, l’église Saint-Georges est un édifice aux multiples visages.

©Marc Linnhoff