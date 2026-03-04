Le Chapoto, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Le Chapoto, Médiathèque José Cabanis, Toulouse samedi 20 juin 2026.
Le Chapoto Samedi 20 juin, 10h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Début : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:00:00+02:00
Samedi 20 juin – 10h30
Le Chapoto n’est pas une histoire : c’est une invitation à la fantaisie. Un délicieux instant de spectacle ! On est d’abord accueilli par l’agent d’entretien qui aime quand tout est bien PROPRE. Et puis il trouve un nez…
Petit cirque d’objets d’une trentaine de minutes avec balais, serpillère, papier toilette et autres balayettes, dans ce spectacle nous proposons à notre jeune public d’assister à une représentation de cirque, un peu décalé certes, les parents en jugeront.
Les objets ont été choisis afin de permettre aux tout-petits de reconnaître cette grande famille du ménage et de l’entretien.
Du dompteur en passant par l’acrobate, et le clown.
Rien n’est présenté au hasard…
Alors, bon spectacle !
- François Duporge : manipulation, construction, scénographie
- Sophie Briffaut : mise en scène, conception, création
- Compagnie Bachi-Bouzouk Production
Médiathèque José Cabanis – pôle Jeunesse (niveau –1)
Durée : 25 min – À partir de 1 an
Sur inscription
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Compagnie Bachi Bouzouk Production – CIRQUE