Le Chapoto, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Le Chapoto Samedi 20 juin, 10h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:00:00+02:00

Samedi 20 juin – 10h30

Le Chapoto n’est pas une histoire : c’est une invitation à la fantaisie. Un délicieux instant de spectacle ! On est d’abord accueilli par l’agent d’entretien qui aime quand tout est bien PROPRE. Et puis il trouve un nez…

Petit cirque d’objets d’une trentaine de minutes avec balais, serpillère, papier toilette et autres balayettes, dans ce spectacle nous proposons à notre jeune public d’assister à une représentation de cirque, un peu décalé certes, les parents en jugeront.

Les objets ont été choisis afin de permettre aux tout-petits de reconnaître cette grande famille du ménage et de l’entretien.

Du dompteur en passant par l’acrobate, et le clown.

Rien n’est présenté au hasard…

Alors, bon spectacle !

François Duporge : manipulation, construction, scénographie

Sophie Briffaut : mise en scène, conception, création

Compagnie Bachi-Bouzouk Production

Médiathèque José Cabanis – pôle Jeunesse (niveau –1)

Durée : 25 min – À partir de 1 an

Sur inscription

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Compagnie Bachi Bouzouk Production – CIRQUE