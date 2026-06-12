Brest

Le Chat déambule Exposition

Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-06-19

Du 19 juin au 5 octobre inclus,

Brest accueille l’exposition Le Chat déambule du dessinateur et sculpteur belge Philippe Geluck. Le centre-ville se

transforme en véritable galerie à ciel ouvert.

centre ville, Brest metropole, vitrines de brest en lien avec ses partenaires et la CCI.

Au détour des rues, laissez-vous surprendre par 15 sculptures monumentales de chat à la fois joyeuses, poétiques et surréalistes. .

Brest 29200 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Chat déambule Exposition Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue