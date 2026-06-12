Le Chat déambule Exposition Brest
Le Chat déambule Exposition Brest vendredi 19 juin 2026.
Brest
Le Chat déambule Exposition
Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-06-19
Du 19 juin au 5 octobre inclus,
Brest accueille l’exposition Le Chat déambule du dessinateur et sculpteur belge Philippe Geluck. Le centre-ville se
transforme en véritable galerie à ciel ouvert.
centre ville, Brest metropole, vitrines de brest en lien avec ses partenaires et la CCI.
Au détour des rues, laissez-vous surprendre par 15 sculptures monumentales de chat à la fois joyeuses, poétiques et surréalistes. .
Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Le Chat déambule Exposition Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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