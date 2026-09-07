Le Château de Mehun-sur-Yèvre se raconte, Château-Musée Charles VII, Mehun-sur-Yèvre

Informations pratiques

Le Château de Mehun-sur-Yèvre se raconte 19 et 20 septembre Château-Musée Charles VII Cher

Jauge limitée : groupe de 19 personnes maximum. Accessibilité : le château n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Et si les pierres de la Cité médiévale brisaient le silence ?

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, placées sous le thème national « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », le Château de Mehun-sur-Yèvre vous invite à découvrir son histoire tumultueuse, de la forteresse médiévale à la fastueuse résidence du duc Jean de Berry.

Site majeur de la castellologie française, le Château porte encore les traces de son évolution au fil des siècles. De la puissante forteresse défensive du XIIe siècle à la somptueuse résidence de plaisance édifiée à la fin du XIVe siècle, venez explorer ses maçonneries, ses hautes salles voûtées et ses décors sculptés, notamment ceux attribués à André Beauneveu et Jean de Cambrais.

Raviver la mémoire

Derrière les pierres se cachent des vies, des fêtes et des drames. Le temps d’une visite, les guides vous feront revivre les grandes figures qui ont marqué l’histoire du Château et de la ville : le roi Charles VII, son argentier Jacques Cœur, ou encore Jeanne d’Arc, qui séjourna à Mehun en 1429.

Résister au temps

Frappé à plusieurs reprises par la foudre et transformé en carrière de pierres après la Révolution, le Château a pourtant résisté à l’effacement. Aujourd’hui encore, archéologues et spécialistes du patrimoine étudient ses vestiges pour mieux les comprendre, les préserver et les transmettre.

Réimaginer le patrimoine

Comment faire vivre un monument historique au XXIe siècle ? Au fil de votre déambulation, le directeur du Service Patrimoine et les guides-conférenciers vous dévoileront les coulisses de sa conservation et de sa mise en valeur, entre recherche, protection et transmission.

Une déambulation sur mesure et privilégiée

Oubliez les contraintes des visites à heure fixe : les visites commentées se déroulent en continu, au gré de votre promenade. Que vous disposiez de vingt minutes ou souhaitiez prolonger votre découverte, rejoignez un groupe à tout moment et laissez-vous conter le Château.

Une invitation à partager un patrimoine vivant, fragile et résolument tourné vers l’avenir. Venez écouter ce que les pierres du Château ont encore à raconter.

Château-Musée Charles VII 2 Place du Général Leclerc, 18500 Mehun-sur-Yèvre, France Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire 0248570071 https://www.ville-mehun-sur-yevre.fr/tourisme/decouvrir-la-ville/histoire/cite-medievale/le-musee-charles-vii Site défensif majeur de la vallée de l’Yèvre, le socle rocheux porte aujourd’hui les traces d’une douzaine d’édifices archéologiquement reconnus.

Aux puissants châteaux forts des XIe et XIIIe siècles, Jean de Berry fait construire, au tournant des XIVe et XVe siècles, une élégante résidence de villégiature dont les élévations supérieures étaient de véritables dentelles de pierre et de verre.

Ce foyer d’art et lieu de collections devient le séjour privilégié du roi Charles VII qui y meurt en 1461. Incendié au XVIe siècle et détruit sous la Révolution, le “donjon” a été restauré à la fin du XIXe siècle pour abriter le musée Charles VII. Gare : à 550 m du musée, ligne SNCF Orléans – Châteauroux – Saincaize Autoroute : Depuis Paris, Orléans, Tours, A. 71 – sortie Vierzon Est n° 6 direction Mehun. Depuis Châteauroux, Limoges, Toulouse, A. 20, sortie n°1, avec raccordement sur Verzon Centre A. 71 n° 5, puis sortie n° 6, direction Mehun. Depuis Montluçon, Clermont-Ferrand, A. 71 – sortie Bourges n° 7 direction Vierzon. Bus : Ligne n°185 entre Bourges et Vierzon, arrêt « 14 juillet », à 450 m du musée

Et si les pierres de la Cité médiévale brisaient le silence ?

©Service Communication, Ville de Mehun-sur-Yèvre