Le Château résonne, Château-Musée Charles VII, Mehun-sur-Yèvre

Informations pratiques

Le Château résonne Samedi 19 septembre, 14h30 Château-Musée Charles VII Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château de Mehun-sur-Yèvre résonnera au son des élèves du Pôle d’Enseignement Artistique de Mehun-sur-Yèvre.

Toutes les 30 minutes, de 14h30 à 17h30, sept intermèdes musicaux viendront ponctuer l’après-midi et offrir une rencontre originale entre musique et patrimoine.

Château-Musée Charles VII 2 Place du Général Leclerc, 18500 Mehun-sur-Yèvre, France Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire 0248570071 https://www.ville-mehun-sur-yevre.fr/tourisme/decouvrir-la-ville/histoire/cite-medievale/le-musee-charles-vii Site défensif majeur de la vallée de l’Yèvre, le socle rocheux porte aujourd’hui les traces d’une douzaine d’édifices archéologiquement reconnus.

Aux puissants châteaux forts des XIe et XIIIe siècles, Jean de Berry fait construire, au tournant des XIVe et XVe siècles, une élégante résidence de villégiature dont les élévations supérieures étaient de véritables dentelles de pierre et de verre.

Ce foyer d’art et lieu de collections devient le séjour privilégié du roi Charles VII qui y meurt en 1461. Incendié au XVIe siècle et détruit sous la Révolution, le “donjon” a été restauré à la fin du XIXe siècle pour abriter le musée Charles VII. Gare : à 550 m du musée, ligne SNCF Orléans – Châteauroux – Saincaize Autoroute : Depuis Paris, Orléans, Tours, A. 71 – sortie Vierzon Est n° 6 direction Mehun. Depuis Châteauroux, Limoges, Toulouse, A. 20, sortie n°1, avec raccordement sur Verzon Centre A. 71 n° 5, puis sortie n° 6, direction Mehun. Depuis Montluçon, Clermont-Ferrand, A. 71 – sortie Bourges n° 7 direction Vierzon. Bus : Ligne n°185 entre Bourges et Vierzon, arrêt « 14 juillet », à 450 m du musée

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château de Mehun-sur-Yèvre résonnera au son des élèves du Pôle d’Enseignement Artistique de Mehun-sur-Yèvre.

©Service Communication, Ville de Mehun-sur-Yèvre