Création d’un spectacle mêlant marionnettes et musique

13 Rue Emile Zola Mehun-sur-Yèvre Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 10:00:00

fin : 2026-12-12 12:00:00

Date(s) :

2026-12-12

#CD18 Création d’un spectacle mêlant marionnettes et musique

Création d’un spectacle mêlant marionnettes et musique avec la complicité des élèves et des professeurs des classes de musique du Pôle d’Enseignement Artistique 0 .

13 Rue Emile Zola Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 15 16 bibli-alain-fournier@ville-mehun-sur-yevre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

#CD18 Creation of a show combining puppets and music

L’événement Création d’un spectacle mêlant marionnettes et musique Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2026-02-20 par BERRY