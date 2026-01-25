Crime au château Mehun-sur-Yèvre

Crime au château

Place du Général Leclerc Mehun-sur-Yèvre Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Humour, suspense et comédie, deux heures d’émotion garantie. Devenez enquêteur le temps d’une soirée. Découvrez ce nouveau type de murder party made in Berry !

Pour s’amuser en famille, entre amis et entre collègues et découvrir des lieux chargés d’Histoire.

Des soirées délirantes où un crime est commis au cours de la visite et où les visiteurs deviennent enquêteurs. Histoire et histoire(s) se côtoient, humour et suspense s’entremêlent, véritables propriétaires ou responsables de sites se retrouvent acteurs le temps d’une soirée. 20 .

Place du Général Leclerc Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 7 80 76 14 13

English :

Humor, suspense and comedy, two hours of guaranteed excitement. Become an investigator for an evening. Discover this new type of murder party made in Berry!

