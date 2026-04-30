Mehun-sur-Yèvre

Rendez-Vous Di(vin) AU CHÂTEAU CHARLES VII

Mehun-sur-Yèvre Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21 20:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Cet été, les appellations de Menetou-Salon, Quincy et Reuilly s’unissent pour vous proposer des balades dégustations chaque week-end en soirée.

Le Vendredi 21 août, rendez-vous à Mehun-sur-Yèvre pour une visite de ville suivie d’une dégustation de vin de la destination Berry Centre Loire.

Accompagnés d’un guide, vous découvrirez Mehun-sur-Yèvre, notamment les vestiges de son Château, qui fut l’une des demeures préférées de Charles VII . La visite guidée sera suivie d’une dégustation commentée par un vigneron de l’appellation Quincy-Reuilly. 20 .

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 10 sandrine.gerard@ad2t.fr

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English :

This summer, the Menetou-Salon, Quincy and Reuilly appellations are joining forces to offer wine-tasting tours every weekend evening.

On August 8, join us in Mehun-sur-Yèvre for a tour of the town, followed by a tasting of wines from the Berry Centre Loire region.

L’événement Rendez-Vous Di(vin) AU CHÂTEAU CHARLES VII Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2026-04-30 par GITES DE FRANCE CHER