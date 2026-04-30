Rendez-Vous Di(vin) AU CHÂTEAU CHARLES VII Mehun-sur-Yèvre
Rendez-Vous Di(vin) AU CHÂTEAU CHARLES VII Mehun-sur-Yèvre vendredi 21 août 2026.
Mehun-sur-Yèvre
Rendez-Vous Di(vin) AU CHÂTEAU CHARLES VII
Mehun-sur-Yèvre Cher
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21 20:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Cet été, les appellations de Menetou-Salon, Quincy et Reuilly s’unissent pour vous proposer des balades dégustations chaque week-end en soirée.
Le Vendredi 21 août, rendez-vous à Mehun-sur-Yèvre pour une visite de ville suivie d’une dégustation de vin de la destination Berry Centre Loire.
Accompagnés d’un guide, vous découvrirez Mehun-sur-Yèvre, notamment les vestiges de son Château, qui fut l’une des demeures préférées de Charles VII . La visite guidée sera suivie d’une dégustation commentée par un vigneron de l’appellation Quincy-Reuilly. 20 .
Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 10 sandrine.gerard@ad2t.fr
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English :
This summer, the Menetou-Salon, Quincy and Reuilly appellations are joining forces to offer wine-tasting tours every weekend evening.
On August 8, join us in Mehun-sur-Yèvre for a tour of the town, followed by a tasting of wines from the Berry Centre Loire region.
L’événement Rendez-Vous Di(vin) AU CHÂTEAU CHARLES VII Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2026-04-30 par GITES DE FRANCE CHER
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