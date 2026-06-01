Mehun-sur-Yèvre

144e Fête de la Rosière

Rue Jean Moulin Mehun-sur-Yèvre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

La 144e Fête de la Rosière célèbre la tradition à Mehun-sur-Yèvre avec défilé, couronnement et animations.

Rendez-vous dimanche 7 juin 2026 à Mehun-sur-Yèvre pour la 144e Fête de la Rosière. Cette journée festive débutera à 14h30 avec le départ du défilé rue Jean Moulin. Le public est ensuite invité à rejoindre les Jardins du Duc Jean de Berry, où se dérouleront le couronnement et les animations à partir de 16h. Entre tradition locale, ambiance conviviale et décor aux couleurs végétales et exotiques, cette manifestation emblématique invite habitants et visiteurs à partager un temps fort de la vie mehunoise. .

Rue Jean Moulin Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 30 25

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English :

The 144th Fête de la Rosière celebrates tradition in Mehun-sur-Yèvre with a parade, crowning and entertainment.

L’événement 144e Fête de la Rosière Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2026-06-02 par OT BOURGES