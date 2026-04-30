Rendez-Vous Di(vin) au Pôle de la Porcelaine Mehun-sur-Yèvre
Rendez-Vous Di(vin) au Pôle de la Porcelaine Mehun-sur-Yèvre vendredi 7 août 2026.
Mehun-sur-Yèvre
Rendez-Vous Di(vin) au Pôle de la Porcelaine
Rue des Grands Moulins Mehun-sur-Yèvre Cher
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 20:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Cet été, les appellations de Menetou-Salon, Quincy et Reuilly s’unissent pour vous proposer des balades dégustations chaque week-end en soirée.
Le vendredi 7 août , partez à la découverte du Pôle de la Porcelaine puis dégustez des vins de l’appellation Quincy en compagnie d’un vigneron.
Cet été, les appellations de Menetou-Salon, Quincy et Reuilly s’unissent pour vous proposer des balades dégustations chaque week-end en soirée.
Le vendredi 7 août, partez à la découverte du Pôle de la Porcelaine, accompagné d’un guide qui vous détaillera le lien entre la Porcelaine et la ville de Mehun-sur-Yèvre.
La visite sera suivie d’une dégustation de vin commentée par un vigneron de l’appellation Quincy. 20 .
Rue des Grands Moulins Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 10 sandrine.gerard@ad2t.fr
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English :
This summer, the Menetou-Salon, Quincy and Reuilly appellations are joining forces to offer wine-tasting tours every weekend evening.
On Saturday June 28, discover the Pôle de la Porcelaine, then taste wines from the Quincy appellation in the company of a winemaker.
L’événement Rendez-Vous Di(vin) au Pôle de la Porcelaine Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2026-04-30 par GITES DE FRANCE CHER
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