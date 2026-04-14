Concerts Les Jardins en Fête Mehun-sur-Yèvre
Concerts Les Jardins en Fête Mehun-sur-Yèvre dimanche 9 août 2026.
Mehun-sur-Yèvre
Concerts Les Jardins en Fête
Jardin du Duc Jean de Berry Pôle de la Porcelaine Mehun-sur-Yèvre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-09
Concerts gratuits les dimanches 9, 16, 23 et 30 août
Venez découvrir la musique des P’tits Gars Laids, Bayou Swing Quartet, Bungalow Sisters et Bakers ! .
Jardin du Duc Jean de Berry Pôle de la Porcelaine Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 75 75
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English :
Free concerts on Sundays August 10, 17, 24 and 31, at the Centre Socioculturel.
L’événement Concerts Les Jardins en Fête Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2026-04-14 par BERRY
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