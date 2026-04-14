Mehun-sur-Yèvre

Concerts Les Jardins en Fête

Jardin du Duc Jean de Berry Pôle de la Porcelaine Mehun-sur-Yèvre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 17:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-09

Concerts gratuits les dimanches 9, 16, 23 et 30 août

Venez découvrir la musique des P’tits Gars Laids, Bayou Swing Quartet, Bungalow Sisters et Bakers ! .

Jardin du Duc Jean de Berry Pôle de la Porcelaine Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 75 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free concerts on Sundays August 10, 17, 24 and 31, at the Centre Socioculturel.

L’événement Concerts Les Jardins en Fête Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2026-04-14 par BERRY