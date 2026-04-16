Mehun-sur-Yèvre

Fête Médiévale de Mehun-sur-Yèvre

2 Place du Général Leclerc Mehun-sur-Yèvre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Fête médiévale

La 24 ème édition de la Fête médiévale de Mehun-sur-Yèvre se déroulera le 4 et 5 juillet 2026, avec un marché médiévale, des reconstitutions de camps, des animations, des ateliers découverte, un baquet et un concert gratuit le samedi soir. .

2 Place du Général Leclerc Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Medieval festival

L’événement Fête Médiévale de Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2026-04-16 par BERRY