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Fête Médiévale de Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre

Fête Médiévale de Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre

Fête Médiévale de Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 2 Place du Général Leclerc

Ville : 18500 Mehun-sur-Yèvre

Département : Cher

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Mehun-sur-Yèvre

Fête Médiévale de Mehun-sur-Yèvre

2 Place du Général Leclerc Mehun-sur-Yèvre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-05 00:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Fête médiévale
La 24 ème édition de la Fête médiévale de Mehun-sur-Yèvre se déroulera le 4 et 5 juillet 2026, avec un marché médiévale, des reconstitutions de camps, des animations, des ateliers découverte, un baquet et un concert gratuit le samedi soir.   .

2 Place du Général Leclerc Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire  

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English :

Medieval festival

L’événement Fête Médiévale de Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2026-04-16 par BERRY

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