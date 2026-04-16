Fête Médiévale de Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre
Fête Médiévale de Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre samedi 4 juillet 2026.
Mehun-sur-Yèvre
Fête Médiévale de Mehun-sur-Yèvre
2 Place du Général Leclerc Mehun-sur-Yèvre Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-05 00:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Fête médiévale
La 24 ème édition de la Fête médiévale de Mehun-sur-Yèvre se déroulera le 4 et 5 juillet 2026, avec un marché médiévale, des reconstitutions de camps, des animations, des ateliers découverte, un baquet et un concert gratuit le samedi soir. .
2 Place du Général Leclerc Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire
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English :
Medieval festival
L’événement Fête Médiévale de Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre a été mis à jour le 2026-04-16 par BERRY
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