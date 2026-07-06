Le Château des Carpathes Mixt, salle Super Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-10 20:00 – 21:30

Gratuit : non

Au pays de Dracula, un village inquiet, un château terrifiant, une cantatrice fascinante : le roman des Voyages Extraordinaires de Jules Verne se donne en spectacle. Musique, théâtre et images embarquent tous les âges dans une fable mystérieuse et frissonnante. Au coeur des montagnes de Transylvanie, les habitant·es d’un village vivent dans la peur d’un château abandonné d’où surgissent d’étranges phénomènes. Qui habite ces ruines ? Le voyageur Franz de Telek décide de percer le mystère. Émilie Capliez modernise le roman méconnu de Jules Verne, confie la musique à la trompettiste de jazz Airelle Besson et s’amuse à créer un univers visuel et gothique incroyable. Une actricechanteuse, quatre comédien·nes et trois musicien·nes peuplent un cabaret qui se métamorphose en forêt, en château ou en paysage hanté grâce à la vidéo et à la lumière. Il y a du suspense, de l’humour, de l’effroi dans cette aventure fantastique ! En coréalisation avec Le Lieu Unique scène nationale de Nantes Dans le cadre de Remixt, expérience artistique pour les collégien·nes de l’agglomération nantaise

Mixt, salle Super Nantes 44000

https://mixt.fr/le-chateau-des-carpathes-12122026-1630



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