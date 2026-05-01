Le choeur des pénitents chante Marie Chapelle des pénitents blancs rue de la république Aigues-Mortes
Le choeur des pénitents chante Marie Chapelle des pénitents blancs rue de la république Aigues-Mortes samedi 16 mai 2026.
Aigues-Mortes
Le choeur des pénitents chante Marie Chapelle des pénitents blancs
rue de la république Chapelle des pénitents blancs Aigues-Mortes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 16:00:00
fin : 2026-05-16 17:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Le choeur des pénitents d’Aigues-Mortes chantent des airs dédiés à la vierge Marie
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rue de la république Chapelle des pénitents blancs Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie +33 6 65 22 00 89 maheshparis@gmail.com
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English :
The Aigues-Mortes Penitents Choir sing arias dedicated to the Virgin Mary
L’événement Le choeur des pénitents chante Marie Chapelle des pénitents blancs Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes