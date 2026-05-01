Le choeur des pénitents chante Marie Chapelle des pénitents blancs rue de la république Aigues-Mortes

Aigues-Mortes

Le choeur des pénitents chante Marie Chapelle des pénitents blancs

rue de la république Chapelle des pénitents blancs Aigues-Mortes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:00:00

fin : 2026-05-16 17:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Le choeur des pénitents d’Aigues-Mortes chantent des airs dédiés à la vierge Marie

.

rue de la république Chapelle des pénitents blancs Aigues-Mortes 30220 Gard Occitanie +33 6 65 22 00 89 maheshparis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Aigues-Mortes Penitents Choir sing arias dedicated to the Virgin Mary

L’événement Le choeur des pénitents chante Marie Chapelle des pénitents blancs Aigues-Mortes a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme d’Aigues-Mortes