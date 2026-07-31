Le Cid (Comédie-Française), Cinés Palace, Épinal
lundi 8 mars 2027 · Cinés Palace · Épinal
Informations pratiques
Le Cid (Comédie-Française) Lundi 8 mars 2027, 20h10 Cinés Palace Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-08T20:10:00+01:00 – 2027-03-08T22:30:00+01:00
Fin : 2027-03-08T20:10:00+01:00 – 2027-03-08T22:30:00+01:00
Tarif 12€ : pour les adhérents BAF et les moins de 26 ans : achat uniquement en caisse.
Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est https://www.epinal.fr/que-faire-a-epinal/art-culture/cines-palace/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinespalace.com#showmovie?id=VQCPK »}]
Le théâtre au cinéma – Chimène, fille de Don Gomès, et Rodrigue, dit Le Cid, s’aiment passionnément. Mais une grave querelle oppose leurs familles, Rodrigue doit alors venger l’honneur de Don Diègu…
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