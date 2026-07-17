Le Cid (Comédie-Française), LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Le Cid (Comédie-Française) Dimanche 7 mars 2027, 18h00 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-07T18:00:00+01:00 – 2027-03-07T20:20:00+01:00

Fin : 2027-03-07T18:00:00+01:00 – 2027-03-07T20:20:00+01:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=VQCPK »}]

Cinéthéâtre – Chimène, fille de Don Gomès, et Rodrigue, dit Le Cid, s’aiment passionnément. Mais une grave querelle oppose leurs familles, Rodrigue doit alors venger l’honneur de Don Diègue, son pè…