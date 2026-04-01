Richelieu

Le Cid Théâtre au cinéma avec la troupe de la Comédie Française

26 Rue Henri Proust Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Théâtre en direct !

Le Cid, tragi-comédie de Pierre Corneille, par la troupe de la Comédie Française.

Mise en scène Denis Podalydès.

Théâtre en direct !

Le Cid, tragi-comédie de Pierre Corneille, par la troupe de la Comédie Française.

Mise en scène Denis Podalydès. 19 .

26 Rue Henri Proust Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Live theater!

Le Cid, tragi-comedy by Pierre Corneille, by the Comédie Française troupe.

Directed by Denis Podalydès.

L’événement Le Cid Théâtre au cinéma avec la troupe de la Comédie Française Richelieu a été mis à jour le 2026-04-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme