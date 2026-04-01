Le Cid Théâtre au cinéma avec la troupe de la Comédie Française Richelieu
Le Cid Théâtre au cinéma avec la troupe de la Comédie Française Richelieu dimanche 26 avril 2026.
Richelieu
Le Cid Théâtre au cinéma avec la troupe de la Comédie Française
26 Rue Henri Proust Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : 19 – 19 – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Théâtre en direct !
Le Cid, tragi-comédie de Pierre Corneille, par la troupe de la Comédie Française.
Mise en scène Denis Podalydès.
Théâtre en direct !
Le Cid, tragi-comédie de Pierre Corneille, par la troupe de la Comédie Française.
Mise en scène Denis Podalydès. 19 .
26 Rue Henri Proust Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Live theater!
Le Cid, tragi-comedy by Pierre Corneille, by the Comédie Française troupe.
Directed by Denis Podalydès.
L’événement Le Cid Théâtre au cinéma avec la troupe de la Comédie Française Richelieu a été mis à jour le 2026-04-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Richelieu (Indre-et-Loire)
- Voie verte Richelieu-Chinon Richelieu Indre-et-Loire 1 mai 2026
- Festival Cape & Epée Richelieu 18 juillet 2026