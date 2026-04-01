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Le Cid Théâtre au cinéma avec la troupe de la Comédie Française Richelieu

Le Cid Théâtre au cinéma avec la troupe de la Comédie Française Richelieu

Le Cid Théâtre au cinéma avec la troupe de la Comédie Française Richelieu dimanche 26 avril 2026.

Adresse : 26 Rue Henri Proust

Ville : 37120 Richelieu

Département : Indre-et-Loire

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : 19 19 19 Tarif de base plein tarif

Richelieu

Le Cid Théâtre au cinéma avec la troupe de la Comédie Française

26 Rue Henri Proust Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – EUR
19
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Théâtre en direct !
Le Cid, tragi-comédie de Pierre Corneille, par la troupe de la Comédie Française.
Mise en scène Denis Podalydès.
Théâtre en direct !
Le Cid, tragi-comédie de Pierre Corneille, par la troupe de la Comédie Française.
Mise en scène Denis Podalydès. 19  .

26 Rue Henri Proust Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

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English :

Live theater!
Le Cid, tragi-comedy by Pierre Corneille, by the Comédie Française troupe.
Directed by Denis Podalydès.

L’événement Le Cid Théâtre au cinéma avec la troupe de la Comédie Française Richelieu a été mis à jour le 2026-04-16 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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