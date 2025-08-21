Voie verte Richelieu-Chinon Richelieu Indre-et-Loire

Voie verte Richelieu-Chinon En VTC

Voie verte Richelieu-Chinon 37120 Richelieu Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : Distance : 20000.0 Tarif :

Sur la trace d’une ancienne voie ferrée, voici un trait d’histoire à parcourir dans l’avenir de la nostalgie sur les pas même de celui qui a tant aimé ce parcours, Jean de La Fontaine.

Histoire de prolonger l’itinéraire de la Loire à vélo, de créer un trait d’union entre la Touraine et le Poitou.

http://www.azay-chinon-valdeloire.com/ +33 2 47 58 13 62

English : Richelieu-Chinon greenway

Along an old railway line, this nostalgic, historical itinerary follows in the footsteps of the man who was so fond of it, Jean de La Fontaine.The idea is to extend the itinerary of La Loire à Vélo and create a link between Touraine and Poitou.

Deutsch : Grüner Weg Richelieu-Chinon

Auf den Spuren einer alten Eisenbahnstrecke ist hier ein Stück Geschichte zu sehen, das in der Zukunft der Nostalgie auf den Spuren desjenigen, der diese Strecke so sehr geliebt hat, Jean de La Fontaine, zurückgelegt werden kann.

Die Loire-Route mit dem Fahrrad soll verlängert und ein Bindeglied zw

Italiano :

Sulle tracce di una vecchia linea ferroviaria, ecco una linea di storia da percorrere nel futuro della nostalgia sulle orme di colui che amava tanto questo percorso, Jean de La Fontaine.

Un modo per estendere l’itinerario della Loira in bicicletta, per creare un collegamento tra la Touraine e il Po

Español : Vía verde Richelieu-Chinon

Tras la pista de una antigua línea de ferrocarril, he aquí una línea de historia para recorrer en el futuro de la nostalgia tras las huellas del hombre que tanto amó esta ruta, Jean de La Fontaine.

Una forma de ampliar el itinerario del Loira en bicicleta, de crear un vínculo entre Touraine y Poito

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-03 par SIT Centre-Val de Loire