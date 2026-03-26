La Galopade & L’Assemblée de Mai Richelieu
La Galopade & L’Assemblée de Mai Richelieu dimanche 3 mai 2026.
La Galopade & L’Assemblée de Mai
Place du Marché Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 26 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
29ème édition de la traditionnelle Galopade de Richelieu, organisée par l’Association des Coureurs du Richelais (ASCORI). En parallèle, comme chaque année, l’Assemblée de Mai dans la ville vide-greniers, brocante, fête foraine.
29ème édition de la traditionnelle Galopade de Richelieu, organisée par l’Association des Coureurs du Richelais (ASCORI).
Les parcours
Courses à pied
– L’Ascorienne (27,96 km), départ à 8h30
– La Richelaise (20,75 km), départ à 9h
– La Cardinale (10,65 km), départ à 9h15
– La Trottine du Cardinal (3 km), départ à 9h20
– La course des enfants (1000 m), départ à 11h45
Randonnée pédestre La Rando de la Galo (10 km), départ à 9h25
En parallèle, comme chaque année, l’Assemblée de Mai dans la ville vide-greniers, brocante, fête foraine. 5 .
Place du Marché Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
28th edition of the traditional Galopade de Richelieu, organized by the Association des Coureurs du Richelais (ASCORI), which is celebrating its 30th anniversary this year!
L’événement La Galopade & L’Assemblée de Mai Richelieu a été mis à jour le 2026-03-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme