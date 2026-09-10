Le cimetière d’Ars, Cimetière, Ars-en-Ré

Informations pratiques

Le cimetière d’Ars 19 et 20 septembre Cimetière Charente-Maritime

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite commentée proposée par l’Association d’information arsaise (AIA).

Découvrez l’histoire du cimetière et les récits qui se cachent derrière ce lieu de mémoire.

Cimetière Rue du cimetière 17590 Ars-en-ré Ars-en-Ré 17590 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Visite commentée proposée par l’Association d’information arsaise (AIA).

© AIA