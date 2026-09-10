AGENDA · Ars-en-Ré
Le cimetière d’Ars, Cimetière, Ars-en-Ré
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière · Ars-en-Ré
Informations pratiques
Le cimetière d’Ars 19 et 20 septembre Cimetière Charente-Maritime
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite commentée proposée par l’Association d’information arsaise (AIA).
Découvrez l’histoire du cimetière et les récits qui se cachent derrière ce lieu de mémoire.
Cimetière Rue du cimetière 17590 Ars-en-ré Ars-en-Ré 17590 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Visite commentée proposée par l’Association d’information arsaise (AIA).
© AIA
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