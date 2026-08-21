Le cimetière et la chapelle des Carmes, Chapelle des Carmes, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Le cimetière et la chapelle des Carmes 19 et 20 septembre Chapelle des Carmes Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le cimetière des Carmes a été labellisé Cimetière Remarquable d’Europe. Découverte de la chapelle et du cimetière installé depuis 1816 dans l’enclos de l’ancien couvent des Carmes Déchaussés et qui représente non seulement un lieu de mémoire, mais aussi un exceptionnel musée d’œuvres d’art en plein air.

Chapelle des Carmes rue du Souvenir-Français 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://clermontauvergnevolcans.com »}]

Le cimetière des Carmes a été labellisé Cimetière Remarquable d’Europe. Découverte de la chapelle et du cimetière installé depuis 1816 dans l’enclos de l’ancien couvent des Carmes Déchaussés et qui…

© Ville Clermont-Ferrand