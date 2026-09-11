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Le cimetière Monumental une cité pour la Mort au 19e siècle Cimetière Monumental Rouen

dimanche 18 octobre 2026 · Cimetière Monumental · Rouen

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Cimetière Monumental
Adresse
1 rue du Mesnil-Grémichon
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif

Rouen

Le cimetière Monumental une cité pour la Mort au 19e siècle

Cimetière Monumental 1 rue du Mesnil-Grémichon Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 14:30:00
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-18 2026-11-01

Créé en 1824 sur les côteaux surplombant la ville et ses vivants, le Père Lachaise Rouennais accueille dès lors les défunts de la bourgeoisie. Entre faste et recueillement, c’est tout un système de codes et une floraison de styles qui voient le jour.

Dimanche 18 octobre et dimanche 1er novembre, 14h30
Cimetière Monumental, entrée principale, rue du Mesnil-Grémichon

Gratuit, sur réservation
https://my.weezevent.com/le-cimetiere-monumental-une-cite-pour-la-mort   .

Cimetière Monumental 1 rue du Mesnil-Grémichon Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 

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English : Le cimetière Monumental une cité pour la Mort au 19e siècle

L’événement Le cimetière Monumental une cité pour la Mort au 19e siècle Rouen a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Rouen tourisme

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