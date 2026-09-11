Le cimetière Monumental une cité pour la Mort au 19e siècle Cimetière Monumental Rouen

Informations pratiques

Rouen

Le cimetière Monumental une cité pour la Mort au 19e siècle

Cimetière Monumental 1 rue du Mesnil-Grémichon Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 14:30:00

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-18 2026-11-01

Créé en 1824 sur les côteaux surplombant la ville et ses vivants, le Père Lachaise Rouennais accueille dès lors les défunts de la bourgeoisie. Entre faste et recueillement, c’est tout un système de codes et une floraison de styles qui voient le jour.

Dimanche 18 octobre et dimanche 1er novembre, 14h30

Cimetière Monumental, entrée principale, rue du Mesnil-Grémichon

Gratuit, sur réservation

https://my.weezevent.com/le-cimetiere-monumental-une-cite-pour-la-mort .

Cimetière Monumental 1 rue du Mesnil-Grémichon Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40

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L’événement Le cimetière Monumental une cité pour la Mort au 19e siècle Rouen a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Rouen tourisme