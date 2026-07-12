Les secrets du Donjon visite guidée Rouen
samedi 18 juillet 2026 · Rouen
Informations pratiques
Rouen
Les secrets du Donjon visite guidée
Rue du Donjon Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-10-03 11:30:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-01 2026-08-15 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-26 2026-10-03 2026-10-10 2026-10-24 2026-11-07 2026-11-14 2026-11-21 2026-11-28 2026-12-05 2026-12-12 2026-12-26
Accompagnés d’un guide, découvrez le Donjon de Rouen comme vous ne l’avez jamais vu. Plongez au cœur d’une forteresse médiévale reconstituée et remontez le temps jusqu’en 1210, aux origines du Château de Philippe Auguste.
Au fil des étages, explorez les différents espaces de vie du château et découvrez les objets, le mobilier et les savoir-faire qui rythmaient le quotidien au Moyen Âge. Ici, vous pouvez toucher, manipuler et expérimenter les éléments présentés pour une immersion totale.
Entre anecdotes historiques et secrets du monument, cette visite guidée vous offre un éclairage privilégié sur la vie au 13ème siècle. .
Rue du Donjon Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 48 00 reservation@donjonderouen.com
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English : Les secrets du Donjon visite guidée
L’événement Les secrets du Donjon visite guidée Rouen a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Rouen tourisme
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