Le cirque français Parking de la chapelle de Kerbader Fouesnant mardi 14 juillet 2026.

Fouesnant

Le cirque français

Parking de la chapelle de Kerbader 781 Hent Kerbader Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18

5 spectacles sur Fouesnant cet été !

pARTage , la nouvelle création du Cirque Français, un voyage à travers les arts.

Cette année, le chapiteau se transforme en Musée vivant, mettant en scène les différentes catégories d’art, que notre guide vous fera découvrir avec passion. .

Parking de la chapelle de Kerbader 781 Hent Kerbader Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 07 49 61 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le cirque français Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-18 par OT FOUESNANT LES GLENAN