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Le cirque français Parking de la chapelle de Kerbader Fouesnant

Le cirque français Parking de la chapelle de Kerbader Fouesnant mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Parking de la chapelle de Kerbader

Adresse : 781 Hent Kerbader

Ville : 29170 Fouesnant

Département : Finistère

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Fouesnant

Le cirque français

Parking de la chapelle de Kerbader 781 Hent Kerbader Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18

5 spectacles sur Fouesnant cet été !
pARTage , la nouvelle création du Cirque Français, un voyage à travers les arts.
Cette année, le chapiteau se transforme en Musée vivant, mettant en scène les différentes catégories d’art, que notre guide vous fera découvrir avec passion.   .

Parking de la chapelle de Kerbader 781 Hent Kerbader Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 07 49 61 20 

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English :

L’événement Le cirque français Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-18 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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