Le cirque français Parking de la chapelle de Kerbader Fouesnant
Le cirque français Parking de la chapelle de Kerbader Fouesnant mardi 14 juillet 2026.
Fouesnant
Le cirque français
Parking de la chapelle de Kerbader 781 Hent Kerbader Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 18:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18
5 spectacles sur Fouesnant cet été !
pARTage , la nouvelle création du Cirque Français, un voyage à travers les arts.
Cette année, le chapiteau se transforme en Musée vivant, mettant en scène les différentes catégories d’art, que notre guide vous fera découvrir avec passion. .
Parking de la chapelle de Kerbader 781 Hent Kerbader Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 07 49 61 20
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English :
L’événement Le cirque français Fouesnant a été mis à jour le 2026-06-18 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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