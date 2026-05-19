Place aux Mômes spectacle en plein-air pour enfants Théâtre de Pen an Cap Cap-Coz Fouesnant
Place aux Mômes spectacle en plein-air pour enfants Théâtre de Pen an Cap Cap-Coz Fouesnant mardi 14 juillet 2026.
Fouesnant
Place aux Mômes spectacle en plein-air pour enfants
Théâtre de Pen an Cap Cap-Coz Route du port Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
PLACE AUX MÔMES
Tous les mardis à 18h30
Au cœur d’un environnement verdoyant et à proximité des plages, des spectacles variés et adaptés au jeune public sont proposés dans le cadre de Place aux Mômes, un rendez-vous initié par le réseau Sensation Bretagne.
Un concert de l’Orchestre de l’Amicale Laïque des Poils, un hommage à Dirty Dancing très sucré, une épopée médiévale bricolée, un duo de clowns, une
vélo-glace-machine , une relecture acrobatique du péché originel ou encore une course cycliste… Autant de spectacles gratuits et en extérieur qui laissent au rêve et à l’imagination toute la place de s’exprimer !
> En cas de pluie, repli à l’Archipel, 1 rue des îles, 29170 Fouesnant
Au programme de ce 14/07
L’Aventure des Poils
Les Zinzins
Musique
Tout public, dès 3 ans
Durée 1h00
Gratuit
Vous êtes invités à la grande fête annuelle de l’Amicale Laïque des Poils. L’Orchestre de l’Amicale va vous offrir un show qui décoiffe, un concert avec des instruments (basse, batterie, guitare, kaossilator, clavier…), des refrains, des chorégraphies et des explications plus ou moins convaincantes du pourquoi, comment, quel jour, à quelle heure et où ça ? La musique embarque tout le monde dans une grande fête joyeusement déjantée où petits et grands se retrouvent à bouger ensemble, sans mode d’emploi. On se regarde, on s’imite, on se surprend… et on rigole beaucoup.
Entre humour potache et énergie qui déborde, ce spectacle est un moment jubilatoire, quelque part entre un alpaga nain, Motorhead et une tarte à la rhubarbe.
Chant et kaossilator Marcel Morize
Chant, guitare et loop station Rémi Petitprez
Batterie et chœur Julien Paget
Basse et chœur Philippe Bernard
Production Elise Octru
Soutiens Ville de Grenoble ; SPEDIDAM ; La Fabrique Jaspir ; Maison de Quartier Planoise à Besançon .
Théâtre de Pen an Cap Cap-Coz Route du port Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87
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English :
L’événement Place aux Mômes spectacle en plein-air pour enfants Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-19 par OT FOUESNANT LES GLENAN
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