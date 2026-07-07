Informations pratiques

Lézardrieux

Le clavecin sans perruque

Chapelle Saint Maudez Lézardrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-07

Le clavecin comme vous ne l’avez jamais entendu. Avec Arnaud Fournier, claveciniste et passeur d’histoires musicales. Tous les mardis de l’été. .

Chapelle Saint Maudez Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 10 20

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English :

L’événement Le clavecin sans perruque Lézardrieux a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose