AGENDA · Lézardrieux
Le clavecin sans perruque Lézardrieux
mardi 7 juillet 2026 · Lézardrieux
Informations pratiques
Lézardrieux
Le clavecin sans perruque
Chapelle Saint Maudez Lézardrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-07
Le clavecin comme vous ne l’avez jamais entendu. Avec Arnaud Fournier, claveciniste et passeur d’histoires musicales. Tous les mardis de l’été. .
Chapelle Saint Maudez Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 10 20
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English :
L’événement Le clavecin sans perruque Lézardrieux a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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