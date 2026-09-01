Informations pratiques

Montreuil-Bellay

Le Clos Gaudrez

77 rue du Docteur Gaudrez Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Ancienne résidence du sénéchal de la baronnie de Montreuil-Bellay, elle fut construite à la jonction du Bas Moyen-âge et de la Renaissance (fin du 15e et début du 16e siècle).

Elle fut également la demeure du Docteur Jules Gaudrez, médecin et philanthrope, qui fut maire de Montreuil-Bellay de 1908 à 1912.

Visites de la cour d’honneur et des jardins.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. .

77 rue du Docteur Gaudrez Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Formerly the residence of the seneschal of the barony of Montreuil-Bellay, it was built at the junction of the Late Middle Ages and the Renaissance (late 15th and early 16th centuries).

L’événement Le Clos Gaudrez Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME